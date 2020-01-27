В Челнах в 2020 году планируется открыть инновационное пространство «Точка кипения»

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах в 2020 году планируется открыть пространство коллективной работы «Точка кипения», об этом сообщили на расширенной коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Помимо этого, в задачи ведомства вошли увеличение ежегодного количества выпускников ИТ-академии до 1,5 тыс. специалистов по цифровой экономике, обновление дата-центра и другие.

Пространство коллективной работы «Точка кипения» открылось в мае прошлого года в казанском IT-парке. Организатор «Точек» — Агентство стратегических инициатив. Первая «Точка» открылась осенью 2013 года в Москве.

Казанская «Точка кипения» призвана объединить предпринимателей, студентов, ученых, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов Татарстана.