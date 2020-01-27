Ночью в Татарстане похолодает до -26 градусов

В ночь с 27 на 28 января синоптики прогнозируют сильное похолодание в Татарстане.

Так, ночью столбик термометра опустится до -26 градусов.

«Минимальные температуры воздуха ночью, утром -15..-20, при прояснениях -21..-26", — говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани демонтируют ледовый городок и новогоднюю елку около Центра семьи «Казан» из-за слишком теплой погоды.Сс 16 до 22 января 80—90% ледовых фигур и конструкций пришли в неудовлетворительное состояние, у горок даже открылись деревянные настилы-каркасы. Их дальнейшая эксплуатация невозможна.

