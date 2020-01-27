В Казани в этом году собираются расширить сеть МФЦ

В Казани в этом году собираются расширить сеть многофункциональных центров (МФЦ). Об этом стало известно на коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Кроме того, собираются внедрить 57 новых услуг: государственная регистрация рождения и смерти, выдача охотничьего билета и разрешений на перевозку пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году МФЦ Татарстана оказали свыше 4,8 млн услуг. Всего татарстанские офисы «Мои документы» на данный момент оказывают более 190 видов услуг, причем 28 из них начали оказывать в минувшем, 2019 году.