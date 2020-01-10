Свыше 4,8 млн услуг оказали татарстанцам в 2019 году многофункциональные центры

На 1,1 млн выросло в 2019 году по сравнению с 2018-м количество услуг, предоставленных гражданам многофункциональными центрами Татарстана, сообщили «Реальному времени» в ГБУ «МФЦ в РТ». Офисы «Мои документы» в прошлом году выдали рекордное за время своего существования количество справок, паспортов и других важных бумаг — 4,2 млн.



Наиболее популярными услугами МФЦ в прошлом году оказались: регистрация прав на недвижимость, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, предоставление сведений из ЕГРН, выдача паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, справки об отсутствии (наличии) судимости, размере пенсии, регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства, регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей, подтверждение учетной записи в ЕСИА.

Всего татарстанские офисы «Мои документы» оказывают более 190 видов услуг, причем 28 из них начали оказывать в минувшем, 2019 году. По словам директора ГБУ «МФЦ в РТ» Ленары Музафаровой, в этом году список услуг планируется увеличить еще более чем на 20 видов — это документы и справки, выдаваемые Минтрудсоцзащиты, Минстроем, Минтрансом, Госкомитетом РТ по биологическим ресурсам. В частности, жители республики через офисы «Мои документы» смогут получать удостоверения многодетной семьи, охотничьи билеты федерального образца и подавать заявления на проведение техосмотра тракторов и самоходно–дорожных строительных машин.