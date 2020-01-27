Больше 50% иностранных туристов приезжают в Татарстан из Китая и Германии

За 2019 год Татарстан посетило порядка 335,5 тысячи иностранных туристов. Большая часть из них прибыла в республику из КНР и Германии — 16 857 и 8 428 человек соответственно.



По данным МВД по РТ, на третьем месте по числу посетивших республику иностранцев — граждане Турции (7 818 человек). Татарстан в 2019 году также посетило 3 917 туристов из Индии и 3 654 — из Италии.



В целом же турпоток из-за границы в республику в минувшем году снизился на 10 тыс. человек. В 2018-м Татарстан принял 345,7 тыс. иностранцев.

Ранее Казань стала одним из самых популярных направлений, куда любят ездить на поезде китайские туристы.