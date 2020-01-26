СМИ назвали причину смерти Всеволода Чаплина
Причиной смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина стала внезапная остановка сердца.
«В ближайшее время будет проведена экспертиза», — цитирует ТАСС источника в медицинских кругах.
Ранее сообщалось, что Чаплин скончался перед храмом.
Стоит отметить, что Чаплин вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».Происшествия
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