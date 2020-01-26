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Происшествия

СМИ назвали причину смерти Всеволода Чаплина

20:52, 26.01.2020
СМИ назвали причину смерти Всеволода Чаплина
Фото: ru.wikipedia.org

Причиной смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина стала внезапная остановка сердца.

«В ближайшее время будет проведена экспертиза», — цитирует ТАСС источника в медицинских кругах.

Ранее сообщалось, что Чаплин скончался перед храмом.

Стоит отметить, что Чаплин вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».

Происшествия
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