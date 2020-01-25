Новости спорта

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий примет участие в программе «Вечерний Ургант»

16:20, 25.01.2020
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий примет участие в программе «Вечерний Ургант»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий станет гостем программы «Вечерний Ургант». Запись передачи пройдет в понедельник, 27 января.

Стоит отметить, что Слуцкий уже был на передаче «Вечерний Ургант в марте 2018 года.

Ранее Слуцкий опроверг информацию о наличии в своем контракте с казанским клубом пункта, по которому он может покинуть команду, если получит предложение из Европы.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров