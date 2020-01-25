Рустам Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением

Президент РТ отправил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Турции. Телеграмма на имя президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана отправлена сегодня утром.



«С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья Турецкой Республики. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких в результате этого природного катаклизма, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит текст телеграммы пресс-служба.

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января на востоке Турции. Число погибших в результате стихии возросло до 20 человек, еще больше тысячи получили ранения. Продолжаются работы по спасению людей, находящихся под завалами, передает Anadolu.

