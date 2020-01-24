«Ак Барс» отправился на выезд без Журавлева, Тихонова и Галимова

«Ак Барс» назвал имена хоккеистов, отправившихся с командой на три выездных матча казанского клуба.

В список не попали несколько игроков, в числе которых защитники Даниил Журавлев и Андрей Педан, а также форварды Артем Галимов, Михаил Фисенко и Виктор Тихонов. По предварительным данным, у всех из них травмы различной степени сложности.

В выездной серии «Ак Барс» сыграет против «Автомобилиста», «Трактора» и «Витязя».

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Николай Аверин, Ессе Виртанен, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Владимир Галузин, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Владислав Кара, Олег Ли, Артём Лукоянов, Максим Марушев, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин.