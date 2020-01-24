Управляющий «Роял Тайм Групп» потребовал вернуть еще три элитных автомобиля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося игорного холдинга «Роял Тайм Групп» обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием отменить три сделки игорного холдинга. Он намерен вернуть в конкурсную массу еще три элитных автомобиля, принадлежавших компании.

Согласно сообщениям, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, «конкурсник» оспорил сделки с тремя физлицами, приобретшими Mercedec-Benz S500, Mercedec-Benz G63 AMG и BMW 750Li xDrive. Все три автомобиля — 2013 года выпуска.

Ранее управляющий «Роял Тайм Групп» уже оспорил подобные сделки с еще тремя автомобилями.

Напомним, что решение о банкротстве «Роял Тайм Групп» было принято в 2019 году. Группа развивала сеть казино в игорной зоне «Азов».