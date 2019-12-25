Конкурсник «Роял Тайм Групп» потребовал вернуть транспорт холдинга и 16 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося татарстанского игорного холдинга «Роял Тайм Групп» (владел сетью игорных клубов «Оракул») обратился в арбитраж с требованием признать недействительными четыре сделки.

Согласно первому иску, он рассчитывает вернуть в конкурсную массу 16 млн рублей, добившись отмены сделки с ООО «Акр».

Как следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве, управляющий потребовал вернуть автомобили Lexus LX 570 2013 года выпуска и Mercedes-Benz S 350 2011 года выпуска. Кроме того, он решил получить обратно автобус MAN Lion’s Coach (RHC444) 2010 года выпуска.

Напомним, что решение о банкротстве «Роял Тайм Групп» было принято только в этом году. Конкурсник уже смог вернуть 83 га земли под жилую застройку в 30 км от Казани. Эти земли оценивались почти в 100 млн рублей.