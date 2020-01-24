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Жители 30 городов Украины могут остаться без отопления

16:14, 24.01.2020
Жители 30 городов Украины могут остаться без отопления
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе отключения отопления жителям 30 городов страны с 1 февраля. Причиной стали долги поставщиков тепла за газ.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно оповестила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», — цитирует RT сообщение компании.

В «Нафтогазе» уточнили, что долги предприятий на 23 января составляют 454 млн гривен.

Напомним, что в Татарстане на май 2019-го долги за ЖКХ достигли 6,97 млрд рублей. Почти четверть этой суммы пришлась именно на долги за отопление.

Общество
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