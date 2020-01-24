В Казани скончался известный художник

В ночь на четверг в Казани скончался известный в городе художник Олег Иванов. Об этом в Facebook сообщили друзья художника.

Он умер в возрасте 58 лет и последний месяц провел в больнице, написала журналистка Ольга Юхновская. Она сообщила, что прощание с Ивановым состоится в субботу, 25 января. Гражданская панихида пройдет в 11.00 в корпусе L Республиканской клинической больницы.

«Ушел из жизни Олег Иванов, прекрасный художник, дорогой друг… Добрая душа, человек тонкого мира», — написал другой казанский художник Рашид Тухватуллин.

Олег Иванов родился в 1961 году в Казани. Окончил архитектурный факультет КИСИ, был членом Союза художников Татарстана.