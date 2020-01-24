Альфия Когогина призвала людей не заниматься самолечением при появлении симптомов коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Депутат Государственной думы от Татарстана Альфия Когогина призвала людей не заниматься самолечением в случае появления симптомов коронавирусной инфекции. Проблему эпидемиологической обстановки с вирусом из Китая обсудили на пленарном заседании.

«Важно, что уже сегодня в России, раньше всех в Европе, создана обширная система диагностики и выявления вируса — в лабораториях Роспотребнадзора по всей стране за 2—4 часа при возникших подозрениях можно определить, является ли заболевший человек носителем опасного вируса, и в соответствии с этим принять дальнейшие меры по лечению», — передает слова Когогиной пресс-служба Менделеевского района РТ.

Отметим, что число заболевших коронавирусом превысило 600 человек. Зафиксировано уже 18 летальных исходов.