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Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду

11:23, 24.01.2020
Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду
Фото: minsport.tatarstan.ru

Россиянин Владислав Хадарин стал победителем прошедшего в Италии второго этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине слоупстайл.

21-летний райдер одержал набрал 85,25 балла, что принесло спортсмену золотую медаль. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третьим стал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

Отметим, что Хадарин входит в состав команды Республики Татарстан. Золото в Италии стало для спортсмена третьей наградой на этапах Кубка мира по сноуборду в карьере. Ранее он побеждал в Москве в 2017 году, а в прошлом сезоне стал бронзовым призером в Китае.

Спорт Татарстан
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