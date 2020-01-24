Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду

Россиянин Владислав Хадарин стал победителем прошедшего в Италии второго этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине слоупстайл.

21-летний райдер одержал набрал 85,25 балла, что принесло спортсмену золотую медаль. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третьим стал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

Отметим, что Хадарин входит в состав команды Республики Татарстан. Золото в Италии стало для спортсмена третьей наградой на этапах Кубка мира по сноуборду в карьере. Ранее он побеждал в Москве в 2017 году, а в прошлом сезоне стал бронзовым призером в Китае.