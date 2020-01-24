Подсудимые по делу о катастрофе Boeing под Казанью просят прекратить дело за сроком давности

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Лаишевском райсуде Татарстана начался судебный процесс по делу о катастрофе 2013 года, когда под Казанью погибли 50 пассажиров и членов экипажа Boeing. На предварительном слушании защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования всех троих подсудимых в связи с истечением срока давности, передает журналист «Реального времени».



На заседание прошли несколько потерпевших, остальные прислали заявления о рассмотрении дела без их участия.

Трое подсудимых и их адвокаты воздержались от комментариев до начала предварительных слушаний. Председательствующим на процессе стал руководитель Лаишевского райсуда Магнави Гараев.

Напомним, Следком и Генпрокуратура РФ отправили на скамью подсудимых троих — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина, а также бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова. По версии следствия, Портнов и Фомин нарушили правила безопасности на воздушном транспорте (ч. 3 ст. 263 УК РФ), когда допустили к полетам в качестве командира судна Рустема Салихова с липовым свидетельством пилота коммерческой авиации, а Умаров, проглядев подлог при направлении Салихова на курсы пилотирования Boeing, проявил халатность (ч. 3 ст. 293 УК). В итоге командиру самолета Рустему Салихову и второму пилоту Виктору Гуцулу не хватило знаний и опыта при заходе на второй круг перед посадкой и выживших не было, считают силовики.