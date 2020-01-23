Цулыгин о поражении от «Ак Барса»: «Чуть раньше времени обрадовались, такое бывает»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от «Ак Барса» (2:3б).

— Что сказать по игре? Интересная, боевая игра с обилием моментов и борьбы. Такая игра и должна быть между хорошими соперниками. Команда выкладывалась полностью, но, к сожалению, опять не смогли выиграть по буллитам. Готовимся к следующим матчам. И хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, который нас поддерживали, их было слышно, они нам очень помогали.

— О чем высказывал после игры Умарк? Показалось, что швед обращался к вам. Это не из-за того, что он не бил буллит?

— Нет.

— А почему он буллит не пробивал?

— Потому что пробивали другие.

— Насколько сказывается на его игре разговоры об его уходе?

— Давайте будем разговаривать об игре. Весь этот фон будет когда сезон закончится.

— После этой игре насколько сильно на вашей команде сказывается тот факт, что по сути плей-офф для вас уже начался?

— После этой игры и посмотрим, как будем играть в следующих матчах. Сегодня мы были готовы, играли хорошо. К сожалению, не смогли победить, но ничего страшного, надо терпеть и работать еще больше. И тогда придут победы.

— Как прокомментируете пропущенный от Галиева буллит? Не часто такое увидишь.

— Как было, так есть, уже ничего не изменишь. Надо играть до конца, до последней секунды. Чуть раньше времени обрадовались, такое бывает. Очень редко, но бывает. Это уже опыт на будущее, — приводит слова Цулыгина корреспондент «Реального времени».