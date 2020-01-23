«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл по буллитам «Салават Юлаев» (3:2б).

Уфимцы открыли счет в самом начале второго периода, когда Хартикайнен точным броском поразил ворота Билялова. Казанцы отыгрались спустя семь минут, Галиев сравнял счет, добив шайбу в сетку ворот Метсолы. А мгновенье спустя и вовсе вышли вперед, Яруллин удачно подключился в атаку.

Однако, удержать победный результат казанцы не смогли, в конце второго периода Коледов сделал счет 2:2.

В овертайме команды обошлись без забитых шайб и дело перешло в буллитную серию, где удачливее оказались хозяева.

Отметим, что в послематчевых бросках не обошлось без курьеза. После броска Галиева, отбитая Метсолой шайба упала на лед и закатилась в ворота, благодаря чему казанцам удалось перевести игру на вторую буллитную серию.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 Хартикайнен (Ларсен, Умарк, 20:51)

1:1 Галиев (Зарипов, 27:19)

2:1 Яруллин (Петров, Фрэттин, 29:23)

2:2 Коледов (Кручинин, Маннинен, 37:25)

3:2 Азеведо (победный буллит, 65:00)