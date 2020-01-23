Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы

Сборная России в полуфинале по пенальти обыграла команду Голландии и вышла в финал женского чемпионата Европы по водному поло в Венгрии.

Самым результативным в составе российской сборной стала Ольга Горбунова, забившая четыре мяча. Вратарь Анна Карнаух отбила 12 из 19 бросков по своим воротам.

Таким образом, российская команда впервые за последние 10 лет завоевала право сыграть в финальном матче европейского первенства.

В финале сборная России встретится с победителем другого полуфинала между Венгрией и Испанией.

Россия — Голландия — 11:10 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1, 4:3 — по пенальти).