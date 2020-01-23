Лавров расплакался на Дне памяти жертв холокоста — видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прослезился на церемонии открытия памятника героям блокады в Израиле. Глава МИД прилетел в страну в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным, прибывшей на День памяти жертв холокоста.

Видео с министром, активно трущим глаза, опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Довели Лаврова до слез», — написал журналист.

При этом сам Путин, выступая на форуме, заявил, что холокост останется глубокой раной для России. Он отметил, что 40% замученных в концлагерях и гетто евреев были гражданами Советского Союза, передает «РИА Новости».