Казань и Уфа вошли в топ-10 городов с самыми высокими новостройками

Аналитики составили рейтинг городов с самыми высокими новостройками. В десятку лидеров вошли Казань и Уфа.

Медианная этажность столиц Татарстана и Башкирии составила 19 этажей. В рейтинге сервиса Domofond.ru они заняли 7-е и 8-е места соответственно.

Ижевск оказался на 18-м месте с показателем в 17 этажей. Такое же количество этажей является медианным для Набережных Челнов. При этом автоград расположился на 24-й строчке. Оренбург, Пермь и Самара заняли 26-е, 27-е и 28-е места все с тем же показателем.

Чебоксары закрепились на 37-й позиции с 16 этажами. В Нижнем Новгороде медианная этажность — 12 этажей. Город находится на 45-м месте. Саратов расположился на 49-м месте, достигнув 10 этажей.

Средняя высота новостроек в Йошкар-Оле составила 9 этажей, поэтому столица Марий Эл заняла 54-ю строчку. Ульяновск с тем же показателем авторы поместили на 61-ю позицию.