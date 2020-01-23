Александр Кожевников: «В «Салавате» трубят всем, насколько они сильны, но так ли это?»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал свой прогноз на игру «Ак Барса» против «Салавата Юлаева».

«Очередное «зеленое дерби». Казань выиграла последний матч. Эмоционально они сильнее, игра очень принципиальная. Юлаевцы налево и направо в интервью трубят всем, насколько они сильны, но так ли это? Вы посмотрите на их якобы сильнейшее звено. Какие проблемы оно испытывает и вообще сейчас не смотрится, особенно по сравнению с прошлым сезоном или с началом сезона текущего.

«Барсы» окажутся сильнее, их вратарь в полном порядке сейчас. В матче с «Динамо» выдал «сухарик» — 2:0. Команда-то у москвичей сильная, мастеровитая, но оборону казанцев они не взломали, хотя у самих в этом компоненте полный порядок, чего не скажешь об оборонительных действиях уфимцев.

Я бы не стал сильно рисковать и взял бы победу хозяев по результатам всей игры. То есть они смогут добыть ее только в овертайме, и вряд ли ранее. Нас ждет очень серьезная битва. Сухим этот матч не будет, шайбы забросят обе команды. Уфа соберется, конечно, но соперника не дожмет», — считает Кожевников.