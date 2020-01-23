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Александр Кожевников: «В «Салавате» трубят всем, насколько они сильны, но так ли это?»

15:37, 23.01.2020
Александр Кожевников: «В «Салавате» трубят всем, насколько они сильны, но так ли это?»
Фото: teamrussia.pro

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал свой прогноз на игру «Ак Барса» против «Салавата Юлаева».

«Очередное «зеленое дерби». Казань выиграла последний матч. Эмоционально они сильнее, игра очень принципиальная. Юлаевцы налево и направо в интервью трубят всем, насколько они сильны, но так ли это? Вы посмотрите на их якобы сильнейшее звено. Какие проблемы оно испытывает и вообще сейчас не смотрится, особенно по сравнению с прошлым сезоном или с началом сезона текущего.

«Барсы» окажутся сильнее, их вратарь в полном порядке сейчас. В матче с «Динамо» выдал «сухарик» — 2:0. Команда-то у москвичей сильная, мастеровитая, но оборону казанцев они не взломали, хотя у самих в этом компоненте полный порядок, чего не скажешь об оборонительных действиях уфимцев.

Я бы не стал сильно рисковать и взял бы победу хозяев по результатам всей игры. То есть они смогут добыть ее только в овертайме, и вряд ли ранее. Нас ждет очень серьезная битва. Сухим этот матч не будет, шайбы забросят обе команды. Уфа соберется, конечно, но соперника не дожмет», — считает Кожевников.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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