В московском СИЗО отбывший наказание израильтянин полгода ждет экстрадиции

Гражданин Израиля Ариель Гадлимов с мая 2019 года ожидает экстрадиции в Израиль в московском СИЗО. При этом назначенное в России наказание в виде двух месяцев лишения свободы он уже давно отбыл.

О ситуации рассказал RT член комиссии Борис Клин, посетивший Гадлимова в СИЗО. По его словам, гражданин Израиля покинул свою страну по фальшивому паспорту в начале 2019 года. На родине он находился под домашним арестом (издание не уточняет, за что именно). В России его поместили под стражу на два месяца в связи с незаконным пересечением границы.

Гадлимов утверждает, что, отбыв наказание, он подписал согласие на экстрадицию в Израиль, потому что там его дело было уже закрыто.

Напомним, что в конце минувшего года в России разгорелся скандал в связи с судом над гражданкой Израиля Наамой Иссахар. Ее приговорили к длительному сроку заключения за контрабанду наркотиков из-за обнаруженного в ее багаже в аэропорту гашиша. Она признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде — согласно ее позиции, она находилась в России транзитом и не имела доступа к своему багажу.

Президент Израиля Реувен Ривлин обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар. В свою очередь Россия предлагала Израилю обменять девушку на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных.