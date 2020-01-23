Глава Башкирии наградил врачей, которые спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот

Фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил награды врачам, спасшим жизнь беременной женщине после ножевого ранения в живот.

За жизнь женщины и ребенка боролись хирург больницы №8 Алексей Широбоков, акушеры-гинекологы роддома №3 Альберт и Лиана Савины, анестезиологи Владислав Романов и Евгений Кукушкин. Они смогли сохранить как жизнь матери, так и ребенка.

Хабиров отметил, что медики являются молодыми специалистами, которые, несмотря на трудности, не ушли в коммерческую сферу, а трудятся в государственной медицине», — отметил Хабиров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе медики спасли беременную женщину, раненную ножом в живот. Лезвие задело брюшину, сальник, матку и предплечье ребенка в утробе. Позднее выяснилось, что женщина таким образом пыталась избавиться от плода.

