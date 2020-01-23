Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
При этом он позитивно относится к возможной смене основного акционера банка. На данный момент 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Сбербанк продаст «золотую акцию» компании «Яндекс» за 1 евро.
Греф является главой Сбербанка с ноября 2007 года.ЭкономикаБанки
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