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Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае смены стратегии

11:58, 23.01.2020 1
Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае смены стратегии
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».

При этом он позитивно относится к возможной смене основного акционера банка. На данный момент 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продаст «золотую акцию» компании «Яндекс» за 1 евро.

Греф является главой Сбербанка с ноября 2007 года.

ЭкономикаБанки
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:17
    Я извиняюсь А остальные 50% у кого ? Случаем не у наших Американских "партнеров" ?
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