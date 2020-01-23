Обвиняемый в афере на казанской стройке сбежал от домашнего ареста

Фото: "Реальное время"

Вахитовский суд Казани заочно заменил домашний арест реальным гендиректору ООО «Стройкерамика» Денису Асфандьярову. Основанием для такого ходатайства стал побег Асфандьярова из-под домашнего ареста и его объявление сначала в федеральный, а затем в международный розыск.



По данным «Реального времени», одновременно с Асфандьяровым исчезла и вторая обвиняемая по его делу — Вероника Лебедева, нарушившая меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Оба привлекались по делу об афере с поставкой стройматериалов для ЖК «Победа» с ущербом свыше 30 млн рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».