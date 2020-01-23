Главный тренер «Спартака» назвал «сюрпризом» переход Бакаева в «Рубин»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».

— Да, он был в моих планах. Мы поговорили с Солтмурадом между матчами с «Зенитом» и «Ростовом». Устроили встречу с ним и Зелимханом, на которой объяснили, каким видим его будущее в «Спартаке». Томас Цорн также присутствовал на этой встрече. Думаю, это лучшее, что молодой футболист может получить: он услышал непосредственно от руководства и главного тренера все, о чем хотел узнать.

Мы дали ему шанс — Солтмурад ведь выходил на поле в Премьер-лиге при нас. За пару недель до этого мы увидели его в матче за вторую команду и решили попробовать в первой. И поэтому для меня было большим сюрпризом узнать, что он уходит из «Спартака». Но самое важное — клуб в этой ситуации сделал все, чтобы сохранить его, чтобы указать ему верный путь. Но когда решение принято самим игроком, мы обязаны его уважать. Всегда.

Думать о том, будет ли для него полезен переход или нет, — уже не моя работа. Он больше не игрок «Спартака». Я верю, что путь в «Спартаке» был бы лучшим вариантом для него. Но каждый решает сам. В том числе потому, что Бакаев видел оба варианта: и в «Спартаке», и в «Рубине». Нам остается только принять его выбор, — заявил Тедеско.

Напомним, вчера казанский «Рубин» объявил о подписании пятилетнего контракта с Бакаевым.