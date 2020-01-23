В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Фото: Евгения Хохлова

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект о возможности для многодетных отцов в России досрочно выходить на пенсию.

На данный момент в целях «смягчения последствий» повышения пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 для женщин) для многодетных матерей, родивших троих и четверых детей, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

«Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.