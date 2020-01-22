Президентом Греции впервые стала женщина
Президентом Греции избрали председателя Высшего административного суда страны — Государственного совета Екатерину Сакелларопулу.
Таким образом, она стала первой женщиной во главе Греции, пишет «РИА Новости».
Пятилетний срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Кандидатуру Сакелларопулу предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис, которому принадлежит основная власть.
Ранее генеральным прокурором штата Нью-Йорк впервые стала женщина — 73-летняя Барбара Андервуд.Общество
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