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Президентом Греции впервые стала женщина

13:33, 22.01.2020
Президентом Греции впервые стала женщина
Фото: скриншот

Президентом Греции избрали председателя Высшего административного суда страны — Государственного совета Екатерину Сакелларопулу.

Таким образом, она стала первой женщиной во главе Греции, пишет «РИА Новости».

Пятилетний срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Кандидатуру Сакелларопулу предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис, которому принадлежит основная власть.

Ранее генеральным прокурором штата Нью-Йорк впервые стала женщина — 73-летняя Барбара Андервуд.

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