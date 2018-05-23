Генеральным прокурором штата Нью-Йорк впервые стала женщина

Генеральным прокурором американского штата Нью-Йорк стала 73-летняя Барбара Андервуд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что кандидатура Андервуд была утверждена законодательным собранием штата.

«В течение своей карьеры я работала на разных правительственных постах. Но я считаю, что эта работа… станет самой важной из тех, которые у меня когда-либо были», — отметила Андервуд.

Андервуд стала 66-м генпрокурором штата и первой в истории женщиной на этой должности.



Ранее прокурором штата Нью-Йорк был Эрик Шнайдерман, который в начале мая подал в отставку после обвинений в нанесении побоев и запугивании женщин.