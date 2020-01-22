Димитрис Прифтис: «Галатасарай» — серьезная команда, но у УНИКСа нет права на ошибку»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча третьего тура Кубка Европы против турецкого «Галатасарая».

«Безусловно, это очень важная игра для обеих команд. Но я бы сказал, что для нас важнее, потому что мы играем дома и права на ошибку у нас нет. «Галатасарай» — очень серьезная команда, хорошо организованная, с атлетичными большими.

Предстоит сложная игра. Нам нужно показать нашу конкурентоспособность, энергичный дух и играть командный баскетбол», — сказал Прифтис.

После двух проведенных матчей во втором раунде Кубка Европы казанцы имеют в своем активе одну победу и поражение.