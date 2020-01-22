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Экс-капитан «Ак Барса» может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ

12:52, 22.01.2020
Экс-капитан «Ак Барса» может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ
Фото: mhl.khl.ru

Стал известен один из кандидатов на пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае отставки Дмитрия Чернышенко, назначенного накануне вице-премьером правительства РФ.

Как сообщает «Чемпионат», возможным сменщиком Чернышенко может стать экс-капитан «Ак Барса», а ныне вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Отставка нынешнего руководителя КХЛ и назначение нового может состояться в самое ближайшее время, проинформировала накануне пресс-служба лиги. Чернышенко руководит КХЛ с 2014 года.

СпортХоккей Татарстан
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