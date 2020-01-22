В 2019 году число обращений к омбудсмену Татарстана выросло более чем на тысячу

По итогам 2019 года к уполномоченному по правам человека в Татарстане Сарие Сабурской поступило 4 713 обращений. В 2018 году число обращений составило 3 523.

Чаще всего граждане обращались в связи с нарушением прав на свободу, личную неприкосновенность и достоинство личности (причинение вреда здоровью, побои и т. д.), прав на защиту семьи, с неисполнением детьми обязанностей заботиться о нетрудоспособных родителях.

Также Сабурская провела 72 личных приема, в рамках которого были приняты 589 граждан.

Ранее Сабурская рассказала, какие вопросы чаще всего задают на приемах граждан.