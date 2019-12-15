Уполномоченный по правам человека в РТ рассказала о самых частых вопросах, которые задают граждане — видео

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, какие вопросы чаще всего задают на приемах граждан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Как и всегда, самое больше число обращений — это жилищные проблемы, проемы жилищно-коммунальной сферы», — сказала она, отметив, что есть вопросы, связанные с социальным обслуживанием и социальной защитой.

По итогам 11 месяцев 2019 года в ГИС «Народный контроль» поступило 74 тыс. обращений к омбудсмену.

«Число обращений растет, я думаю это связано стем, что люди видят действительный результат работы «Народного контроля», — подчеркнула Сабурская.