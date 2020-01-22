В Казани откроется фотовыставка «Архитектурное наследие Татарстана»

В Казани в культурном центре имени А.С. Пушкина откроется выставка «Архитектурное наследие Татарстана».

Она будет посвящена 60-летию автора Андрея Черенкова. На выставке будут представлены образцы архитектуры XIX века в том виде, в котором они сохранились на территории Татарстана на сегодняшний день.

Посетители выставки смогут увидеть среди старинных зданий дома зажиточных крестьян, купцов и помещиков, дворянские усадьбы, земские школы и больницы, церкви, мечети и медресе.

Выставка откроется 31 января в 16:00. Проработает она до 31 марта, по будням с 10:00 до 17:00, вход бесплатный, передает пресс-служба мэрии Казани.