«Нефтехимик» по буллитам уступил «Автомобилисту»
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил «Автомобилисту» (1:2б).
Хозяева льда вышли вперед в начале второго периода, точный бросок удался Уайту. Гости смогли отыграться спустя 13 минут, Бодров реализовал численное преимущество.
В серии послематчевых бросков точнее были хоккеисты «Автомобилиста», победный буллит на счету Дацюка.
«Нефтехимик» — «Автомобилист» — 1:2 б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — Уайт (21:02)
1:1 — Бодров (Гареев, Белоусов, 34:05, бол.)
1:2 — Дацюк (решающий бросок)
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