В Казани на мусорных контейнерах появятся «умные» счетчики

В Казани в 2020 году на мусорные контейнеры установят «умные» счетчики, которые будут контролировать наполнение ТКО.

Как только контейнер заполнится на 80%, датчик передаст заявку оператору — и ближайший мусоровоз заберет контейнер. Также счетчик сможет сообщить о возгорании или падении контейнера, сообщил генеральный директор УК «ПЖКХ» Сергей Богатов.

По его словам, это позволит избежать накопление мусора на площадках. Планируется, что поставкой датчиков займется татарстанская компания Etton, регоператор проводит с ней переговоры, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что мусорные контейнеры в Уфе заменят на произведенные в Нижнекамске. Сейчас в столице Башкирии более 13 тыс. мусорных контейнеров.

