С 1 марта будет организован бесплатный интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам госорганов РФ

С 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти России станет бесплатным.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкомсвязи,у абонентов с безлимитным тарифом на доступ в интернет посещение этих ресурсов не будет зачитываться в общий объем трафика. На эти сайты также будет возможно заходить даже при нулевом балансе.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что в РФ должен быть бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам. Проект называется «Доступный интернет». Речь идет в первую очередь о поисковиках и соцсетях. Трафик будет бесплатным.