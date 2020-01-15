Путин предложил предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам

В России должен быть бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-ресурсам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Проект называется «Доступный интернет. Речь идет, в первую очередь, о поисковиках и соцсетях. Трафик будет бесплатным.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.