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Медведев после ухода с поста премьера отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram

14:32, 21.01.2020
Медведев после ухода с поста премьера отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев после отставки отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Медведев был подписан только на аккаунт кабмина, и еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку. При этом government_rf сохранил подписку на аккаунт Медведева.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Михаил Мишустин, а Дмитрий Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.

Ранее Медведев назвал свои достижения на посту премьера.

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