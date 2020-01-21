Медведев после ухода с поста премьера отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев после отставки отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
Медведев был подписан только на аккаунт кабмина, и еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку. При этом government_rf сохранил подписку на аккаунт Медведева.
Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Михаил Мишустин, а Дмитрий Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.
Ранее Медведев назвал свои достижения на посту премьера.ОбществоВласть
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