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Российская IKEA просит вернуть посуду, которая оказалась токсичной

12:43, 21.01.2020
Российская IKEA просит вернуть посуду, которая оказалась токсичной
Фото: скриншот сайта ikea.com

Компания ИКЕА просит покупателей вернуть в любой магазин в России купленные дорожные кружки «Тролигвис», произведенные в Индии. Испытания выявили, что материал изделия может выделять опасные химикаты.

«Недавно мы получили отчеты об испытаниях, свидетельствующие о том, что материал дорожной кружки Тролигтвис» может выделять дибутилфталат в количестве, превышающем установленные нормы. Уже много лет в компании ИКЕА существует запрет на использование фталатов в материалах товаров, контактирующих с пищевыми продуктами, поэтому во время расследования мы прекратили продажи этих кружек. Расследование выявило, что данная проблема может касаться кружек с маркировкой «Made in India», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Компания просит покупателей прекратить использование данной кружки, если она произведена в Индии. Покупатели могут вернуть товар в любой магазин, получить уплаченные за него деньги. Чек для этого не требуется.

Общество Татарстан
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