В Татарстане на федеральных трассах сняли 50 незаконных рекламных щитов

В Татарстане вдоль федеральных автодорог разобрали 50 незаконно установленных рекламных конструкций.

Из них 29 были установлены на трассе М7 «Волга», 12 — на автодороге Р-239 Казань — Оренбург и еще 9 — на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

На территории республики Марий Эл было демонтировано шесть незаконно уставленных рекламных щитов, вдоль дорог Чувашской Республики и Ульяновской области по одному, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ранее сообщалось, что на федеральных автодорогах Башкирии установят противоослепляющие экраны, которые защитят водителей от света фар встречных машин.

