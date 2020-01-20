ЧЕ по водному поло. Сборная России вышла в четвертьфинал благодаря голу игрока «Синтеза»

Сборная России обыграла команду Грузии (14:13) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по водному поло.

По ходу игры россияне трижды имели преимущество в три мяча, но грузины раз за разом отыгрывались. В четвертой четверти российская сборная вновь оторвалась на три гола, на что их соперник успел ответить лишь двумя взятиями ворот. В итоге результативный выстрел игрока «Синтеза» Никиты Деревянкина стал победным для России.

В четвертьфинале турнира россияне встретятся с одним из фаворитов — командой Венгрии.

Сборная России — Сборная Грузии — 14:13 (6:4, 3:2, 2:4, 3:3).