Бастрыкин заявил о высоком качестве предварительного следствия в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что менее 1% оправдательных приговоров в России говорит о высоком качестве предварительного следствия.

За 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых по уголовным делам , что составляет менее 1%, а количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия составило 2,9 тыс., то есть 3% от числа дел, направленных в суды, сообщил Бастрыкин на собрании, посвященном 9-летию ведомства.

По данным Следкома, в 2019 году следователи направили в суды более 88 тыс уголовных дел, из них свыше 6,5 тыс. о преступлениях коррупционной направленности. Помимо этого, было расследовано 299 преступлений террористического характера и 151 преступление экстремистской направленности, а также свыше 14,5 тыс. преступлений, совершенных в отношении детей, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане вступил в силу лишь один оправдательный приговор с присяжными.