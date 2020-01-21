Эксперт рассказал о пяти способах «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей могут нанести наибольший вред машине зимой.

По его словам, одной из самых вредных водительских привычек является старт с непрогретым двигателем.

«Хотя бы минимаьный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Но зимой — в особенности», — отметил Пименов.

Автоэксперт подчеркнул, что для прогрева машины достаточно 5 минут. Также важно в первые несколько минут после старта двигаться плавно, на небольших оборотах двигателя.

Опасной привычкой Пименов назвал также резкие старты и торможения. Пробуксовка на светофорах даже с прогретым двигателем поможет только износить шины и ступичные подшипники, отметил он.

Еще Пименов рекомендовал избегать поворотов и разворотов с «ручником». Использование стояночного тормоза, по его словам, издевательство.

«Для начала вытягивается тросик привода, а потом он просто отказывает. Не лучшим образом такие упражнения сказываются и на тормозных суппортах. А если автомобиль с автоматом, а не с механикой — еще и на коробке передач», — уточнил эксперт.

Следующей «вредной» привычкой Пименов назвал отказ от мойки машины зимой. Как пояснил специалист, грязный кузов больше подвержен коррозии из-за реагентов.

Стоянка машины в сугробе также наносит ей наибольший вред в холодное время года. Эксперт предупредил, что длительное пребывание под снегом «убивает» все системы автомобиля — электрику, отделку салона, подвеску, трансмиссию, тормоза, пластиковые, резиновые и металлические детали, передает издание «За рулем».