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Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +2 градусов

05:29, 21.01.2020
Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 21 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем возможна метель, в отдельных районах — гололед.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться около 0°С до -2°С .

Общество Татарстан
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