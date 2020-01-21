Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +2 градусов

Во вторник, 21 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем возможна метель, в отдельных районах — гололед.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться около 0°С до -2°С .

