В Казани земля под индивидуальную застройку подорожала на 5,9%, в Челнах стала дешевле
Сервис Domofond.ru изучил динамику цен на недвижимость под индивидуальное жилищное строительство в российских городах. В Казани средняя стоимость участка выросла на 5,9%.
В декабре 2018 года сотка земли в столице Татарстана стоила 85 тысяч рублей. Теперь же она подорожала до 90 тысяч, говорится в исследовании.
В Набережных Челнах за год цены на землю под ИЖС сократились на 2,5%, до 35,3 тысячи рублей.
Любопытно, что в топ-10 городов с самым резким скачком цен на землю оказались Чебоксары (28,6%), Нижний Новгород (26,7%) и Саранск (22,1%). Подешевели же участки в Оренбурге (14,3%), Тольятти (9,1%) и Йошкар-Оле (7,5%).
Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год.
Ниже представлен список городов ПФО, попавших в рейтинг:
|
Место
|
Город
|
Регион
|
Цена, руб./сотка,
декабрь 2018
|
Цена, руб./сотка,
декабрь 2019
|
Динамика
|
3
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
58 333
|
75 000
|
28,6%
|
4
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
50 000
|
63 333
|
26,7%
|
6
|
Саранск
|
Мордовия
|
35 000
|
42 735
|
22,1%
|
4
|
Самара
|
Самарская область
|
53 333
|
63 158
|
18,4%
|
24
|
Уфа
|
Башкортостан
|
60 000
|
65 385
|
9%
|
27
|
Пенза
|
Пензенская область
|
42 105
|
45 455
|
8%
|
30
|
Казань
|
Татарстан
|
85 001
|
90 002
|
5,9%
|
32
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
40 833
|
43 000
|
5,3%
|
33
|
Пермь
|
Пермский край
|
28 581
|
30 000
|
5%
|
55
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
50 000
|
48 750
|
-2,5%
|
56
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
36 250
|
35 333
|
-2,5%
|
64
|
Киров
|
Кировская область
|
16 667
|
15 842
|
-4,9%
|
65
|
Саратов
|
Саратовская область
|
56 667
|
53 846
|
-5%
|
66
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
31 875
|
30 000
|
-5,9%
|
70
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
33 267
|
30 769
|
-7,5%
|
71
|
Тольятти
|
Самарская область
|
27 500
|
25 000
|
-9,1%
|
77
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
70 000
|
60 000
|
-14,3%
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