В Казани земля под индивидуальную застройку подорожала на 5,9%, в Челнах стала дешевле

Сервис Domofond.ru изучил динамику цен на недвижимость под индивидуальное жилищное строительство в российских городах. В Казани средняя стоимость участка выросла на 5,9%.

В декабре 2018 года сотка земли в столице Татарстана стоила 85 тысяч рублей. Теперь же она подорожала до 90 тысяч, говорится в исследовании.

В Набережных Челнах за год цены на землю под ИЖС сократились на 2,5%, до 35,3 тысячи рублей.

Любопытно, что в топ-10 городов с самым резким скачком цен на землю оказались Чебоксары (28,6%), Нижний Новгород (26,7%) и Саранск (22,1%). Подешевели же участки в Оренбурге (14,3%), Тольятти (9,1%) и Йошкар-Оле (7,5%).

Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год.



Ниже представлен список городов ПФО, попавших в рейтинг: