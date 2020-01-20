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В Казани земля под индивидуальную застройку подорожала на 5,9%, в Челнах стала дешевле

17:45, 20.01.2020
В Казани земля под индивидуальную застройку подорожала на 5,9%, в Челнах стала дешевле

Сервис Domofond.ru изучил динамику цен на недвижимость под индивидуальное жилищное строительство в российских городах. В Казани средняя стоимость участка выросла на 5,9%.

В декабре 2018 года сотка земли в столице Татарстана стоила 85 тысяч рублей. Теперь же она подорожала до 90 тысяч, говорится в исследовании.

В Набережных Челнах за год цены на землю под ИЖС сократились на 2,5%, до 35,3 тысячи рублей.

Любопытно, что в топ-10 городов с самым резким скачком цен на землю оказались Чебоксары (28,6%), Нижний Новгород (26,7%) и Саранск (22,1%). Подешевели же участки в Оренбурге (14,3%), Тольятти (9,1%) и Йошкар-Оле (7,5%).

Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в десятку городов, где новые однокомнатные квартиры максимально подорожали за 2019 год.

Ниже представлен список городов ПФО, попавших в рейтинг:

Место

Город

Регион

Цена, руб./сотка,

декабрь 2018

Цена, руб./сотка,

декабрь 2019

Динамика

3

Чебоксары

Чувашия

58 333

75 000

28,6%

4

Нижний Новгород

Нижегородская область

50 000

63 333

26,7%

6

Саранск

Мордовия

35 000

42 735

22,1%

4

Самара

Самарская область

53 333

63 158

18,4%

24

Уфа

Башкортостан

60 000

65 385

9%

27

Пенза

Пензенская область

42 105

45 455

8%

30

Казань

Татарстан

85 001

90 002

5,9%

32

Ульяновск

Ульяновская область

40 833

43 000

5,3%

33

Пермь

Пермский край

28 581

30 000

5%

55

Стерлитамак

Башкортостан

50 000

48 750

-2,5%

56

Набережные Челны

Татарстан

36 250

35 333

-2,5%

64

Киров

Кировская область

16 667

15 842

-4,9%

65

Саратов

Саратовская область

56 667

53 846

-5%

66

Ижевск

Удмуртия

31 875

30 000

-5,9%

70

Йошкар-Ола

Марий Эл

33 267

30 769

-7,5%

71

Тольятти

Самарская область

27 500

25 000

-9,1%

77

Оренбург

Оренбургская область

70 000

60 000

-14,3%
АналитикаНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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