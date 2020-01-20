Гендиректор «Би-би-си» уйдет с должности

Фото: flickr.com / Foreign and Commonwealth Office

Генеральный директор медиахолдинга «Би-би-си» Тони Холл объявил об отставке. Он покинет пост главы издания летом 2020 года.

Свое решение медиаменеджер объяснил необходимостью назначить нового гендиректора, который станет лидером холдинга и в момент выхода среднесрочного отчета «Би-би-си» в 2022 году и во время обновления устава в 2027 году, передает издание.

Предправления «Би-би-си» Дэвид Клементи заявил, что поиск следующего генерального директора начнется «в ближайшие несколько недель».

Министр культуры Великобритании Никки Морган поблагодарила Холла за его службу, заявив, что он внес «огромный вклад в общественное вещание».