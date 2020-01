Гендиректор «Би-би-си» уйдет с должности

Генеральный директор медиахолдинга «Би-би-си» Тони Холл объявил об отставке. Он покинет пост главы издания летом 2020 года.

Свое решение медиаменеджер объяснил необходимостью назначить нового гендиректора, который станет лидером холдинга и в момент выхода среднесрочного отчета «Би-би-си» в 2022 году и во время обновления устава в 2027 году, передает издание.

Предправления «Би-би-си» Дэвид Клементи заявил, что поиск следующего генерального директора начнется «в ближайшие несколько недель».

Министр культуры Великобритании Никки Морган поблагодарила Холла за его службу, заявив, что он внес «огромный вклад в общественное вещание».

Thanks to Tony Hall for the service he has given to the BBC, including the last seven years as DG. He’s made a huge contribution to public service broadcasting in his career. In this ever changing broadcast landscape the next DG will need to build on Lord Hall’s success. https://t.co/JTeSz6CrhM