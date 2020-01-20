Татарстан в 2019 году увеличил объем инвестиций до 640 млрд рублей

По итогам 2019 года объем инвестиций в экономику Татарстана составил 640 млрд рублей. Это на 1,6% больше по сравнению с 2018 годом (630 млрд рублей), стало известно на коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

За 9 месяцев 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд, благодаря чему регион впервые за последние пять лет попал в десятку лучших регионов России по прямым иностранным инвестициям.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики.