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Татарстан в 2019 году увеличил объем инвестиций до 640 млрд рублей

15:30, 20.01.2020
Татарстан в 2019 году увеличил объем инвестиций до 640 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2019 года объем инвестиций в экономику Татарстана составил 640 млрд рублей. Это на 1,6% больше по сравнению с 2018 годом (630 млрд рублей), стало известно на коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

За 9 месяцев 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд, благодаря чему регион впервые за последние пять лет попал в десятку лучших регионов России по прямым иностранным инвестициям.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности экономики.

Экономика Татарстан
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