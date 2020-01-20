Минниханов поднял стипендию президента Татарстана до 7 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в меры поддержки студентов республики. Он решил поднять размер президентской стипендии с 5,5 до 7 тысячи рублей.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года», — говорится в документе.

Указ Минниханов подписал 17 января.

Напомним, что в республике учреждено 100 стипендий президента РТ. Они предназначены студентам государственных вузов, ставшим победителями и призерами значимых школьных олимпиад. 50 стипендий предназначены постоянно проживающим в Татарстане студентам и еще 50 студентам из других регионов.